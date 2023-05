Superman Legacy : on sait qui va (probablement) remplacer Henry Cavill dans le rôle du kryptonien

James Gunn planche actuellement sur Superman Legacy, le prochain opus de l’homme d’acier. Le film n’est pas attendu avant 2025, mais l’équipe de production est déjà en recherche d’un remplaçant d’Henry Cavill, qui interprétait jusqu’ici le kryptonien. Si rien n’a encore été officiellement confirmé concernant le nom du nouveau Superman, les bonnes sources du site Hollywood Reporter indiqueraient que David Corenswet (We Own This City, Pearl) serait particulièrement bien placé pour récupérer le rôle. David Corenswet aurait passé avec succès les premiers essais du casting, et il ne lui manquerait plus qu’à confirmer lors de nouveaux essais vidéo.

A gauche David Corenswet, à droite Henry Cavill. Comme un gros air de ressemblance tout de même…

Le site Deadline affirme cependant que la production du film aurait encore deux autres acteurs en vue pour le rôle, dont … Nicolas Hoult (Le Menu, Mad Max Fury Road). Etrangement, Nicolas Hoult est aussi cité dans l’article du Hollywood Reporter, mais l’acteur britannique interpréterait plutôt le super méchant Lex Luthor !

Outre le probable David Corenswet/Superman, Emma Mackey (sex Education) pourrait se glisser dans la peau de Lois Lane, mais le choix de la copine de Clark Kent ne serait pas encore acté : Rachel Brosnahan (La fabuleuse Mme Maisel), Phoebe Dynevor (La Chronique des Bridgerton) ainsi que Samara Weaving (Scream VI) seraient elles-aussi en lice pour le rôle.