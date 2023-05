L’action Sonos s’effondre après la publication de mauvais résultats

L’action Sonos prend cher à la bourse de New-York. Suite à la publication de très mauvais résultats, l’action du fabricant d’enceintes a chuté hier de 23% à la clôture. Il faut dire que les chiffres publiés sont vraiment inquiétants : sur le premier trimestre 2023, le chiffre d’affaires de sonos a atteint les 304,2 millions de dollars, soit une baisse brutale de 24% du CA par rapport au Q1 2022 ! Pour ne rien arranger, Sonos n’a pas dégagé de bénéfices sur ce trimestre et affiche même des pertes de 30 millions de dollars (équivalentes donc à 10% du CA, ce qui n’est pas rien). Le lancement récente des nouvelles enceintes Era 100 et Era 300 n’aura donc pas suffi à inverser la tendance.

Et il n’y aura pas d’embellie : Sonos prévoit un CA annuel compris entre 1,63 et 1,68 milliard de dollars, en baisse par rapport aux précédentes prévisions qui n’étaient pourtant déjà pas au sommet (entre 1,7 et 1,8 milliard), et même en deçà des prévisions des analystes (1,69 milliard). Dans la tempête, le CEO de Sonos Patrick Spence tente de justifier les contre-performances de sa société : « La demande au plus bas nous a touché de plein fouet au premier trimestre » déclare le CEO, qui ajoute tout de même de quoi rassurer un peu les investisseurs : » Nous travaillons pour que Sonos ressorte de l’environnement difficile actuel en position de force : nous sommes rentables, nous n’avons pas de dette, et nous avons beaucoup d’opportunités sur ce marché ».