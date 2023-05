Wear OS 4 annoncé pour les montres connectées, avec quelques nouveautés

Google a annoncé Wear OS 4, la prochaine mise à jour qui va concerner les montres connectées. La disponibilité publique de cette version se fera plus tard dans l’année.

Pour Wear OS 4, Google met en avant l’amélioration de l’autonomie des montres, des fonctions d’accessibilité nouvelles et améliorées, ainsi que la prise en charge de la sauvegarde et de la restauration qui permet à un utilisateur de changer de téléphone ou de montre sans avoir à faire une réinitialisation complète de la montre.

En ce qui concerne l’accessibilité, Google mentionne une synthèse vocale plus rapide et plus fiable, bien que de nombreuses autres fonctionnalités de Wear OS 4 n’ont pas encore été dévoilées. Le nouveau format de cadran, conçu en partenariat avec Samsung, est l’un des éléments détaillés dans son intégralité. Cet élément permet aux développeurs de créer facilement des cadrans pour Wear OS 4.

Selon Google, le format des cadrans est un format XML déclaratif permettant de concevoir l’apparence et le comportement des cadrans de montre, ce qui signifie qu’il n’y a pas de code impliqué dans la création. « La plateforme Wear OS prend en charge la logique nécessaire au rendu du cadran, de sorte que vous n’avez plus à vous préoccuper de l’optimisation du code ou des performances de l’autonomie », explique Google.

D’autre part, Wear OS 4 permettra de voir qui a sonné à votre porte Nest, de déverrouiller vos portes à distance, d’accéder aux informations de Gmail et de l’agenda pour les comptes Workspace, ainsi que de gérer de nombreuses tâches liées à l’agenda pour les utilisateurs généraux de comptes Google.

Il n’y a pas encore une date précise pour la disponibilité de Wear OS 4.