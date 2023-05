Gylt, la première exclusivité de Stadia, arrive le 6 juillet sur consoles et PC

Gylt n’est pas un jeu très connu, et pourtant il s’agit du premier titre exclusif de la défunte plateforme de cloud gaming Stadia (ceci explique peut-être cela). quelques semaines après que Stadia ait définitivement rendu l’âme, Voilà que Gylt retrouve sa liberté et s’en va gambader sur consoles et PC. Le jeu de Tequila Works sera disponible sur PC (via Steam), PS4, PS5, Xbox One et Xbox series X/S le 6 juillet prochain. Dans Gylt, le joueur dirige les pas de Sally, une jeune fille qui tente de retrouver sa cousine disparue Emily. Peu après qu’un groupe de « bullys » aient fait tomber Sally de son vélo, cette dernière rentre dans un monde à la fois fantastique et cauchemardesque.

Le gameplay est axé infiltration, et Emily peut se servir de sa lampe de poche comme d’une arme. Malgré sa thématique horrifique et sa DA très typée, Gylt reste un titre grand public et facile d’accès, qui avait reçu un accueil critique assez mitigé lors de sa sortie sur Stadia en 2019. Il n’est pas certain que la réception soit meilleure sur les consoles next gen…