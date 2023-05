Beetlejuice 2 : tout roule pour la suite du film culte de Tim Burton

Beetlejuice, le film culte de Tim Burton, est un grand classique du genre hybride de la comédie horrifique. Et si ce type d’humour vous avez manqué, sachez que Warner Bros avance à bon rythme sur la suite : Beetlejuice 2 arrive, et merveilleuse nouvelle, les acteurs du film de 1988 seront de nouveau présent. Wynona Ryder retrouvera ainsi le rôle de Lydia Deetz, Michael Keaton celui du déjanté Beetlejuice et la petite nouvelle sera la très en vogue Jenna Ortega, qui jouera le rôle de la fille de Lydia. On apprend aussi que Justin Theroux rejoindra le casting du film pour un rôle encore bien mystérieux.

Si tout semble donc « calé » du côté du casting, on ne sait toujours pas qui tiendra les rênes du projet. Tim Burton est bien l’un des producteurs du film (mais pas réalisateur) et c’est encore le grand flou concernant le choix du scénariste qui aura la lourde tâche de succéder au regretté Michael McDowell. Malgré cette équation à plusieurs inconnues, Warner Bros a déjà fixé la date de sortie de Beetlejuice 2, soit le 6 septembre 2024 aux Etats-Unis (et probablement dans le reste du monde).