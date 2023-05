Le Motorola Razr a désormais un numéro, le 40. Le Razr 40 sera donc le prochain smartphone clamshell à écran pliable à s’élancer sur le marché et un nouveau leak confirme le design de l’appareil, un design qui avait déjà fuité il y a quelques semaines. Motorola déclinerait son clamshell en trois modèles, les Razr 40, 40 Pro et 40 Ultra, dont un Razr « Lite » forcément moins cher que les autres modèles. C’est ce modèle spécifique qui s’appellerait le Razr 40, et un leak de MySmartPrice vient confirmer un design somme toute assez classique pour ce type d’appareil. On retrouve donc deux écrans un écran intérieur pliable et un second écran sur l’une des deux faces externes. Cet écran externe, plus petit que celui des modèles Pro et Ultra (qui occuperaient toute la surface disponible sur la coque) affiche des informations de date/heure, les notifications des apps et autres. Le module photo à deux capteurs est situé juste à côté de l’écran.

Le Razr 40 sera décliné en trois coloris, violet, crème et vert olive, le tout avec des touches de cuir « végétal » (ce qui est vraiment un simple terme marketing). Les Razr 40 Pro et 40 Ultra monteront les specs en gamme. Le 40 Ultra devrait ainsi disposer d’un processeur Snapdragon 8 Plus Gen 1 épaulé par 12 Go de RAM, de 512 Go de stockage, d’une batterie 3640 mAh et de deux capteurs arrière de 12 et 13 mégapixels (+ un capteur à selfie de 32 mégapixels).

Le Razr 40 Ultra, déplié