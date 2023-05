Google va rendre son moteur de recherche plus visuel, personnel et… humain

Google sait bien qu’il ne faut surtout pas louper le virage de l’intelligence artificielle au niveau de son moteur de recherche. C’est pour cela que le groupe prépare une nouvelle version qui, selon le Wall Street Journal, se veut plus « visuelle, grignotable, personnelle et humaine ».

Du nouveau pour le moteur de recherche de Google

Ce sont des documents internes qui utilisent ces mots pour décrire la nouvelle version du moteur de recherche de Google. Il s’agira notamment d’ajouter davantage de courtes vidéos aux résultats de recherche, en réponse à la manière dont les jeunes s’informent de plus en plus. Prabhakar Raghavan, vice-président de Google qui supervise le moteur de recherche, a déclaré lors d’une conférence en juillet dernier qu’environ 40% des jeunes se tournaient vers TikTok ou Instagram lorsqu’ils cherchaient un restaurant, citant une étude interne.

Pour renforcer l’importance du contenu généré par les utilisateurs, un autre projet prévoit d’afficher encore plus de messages de forums en ligne dans le moteur de recherche, ce qui semble être la réponse de Google aux personnes qui internautes « site:reddit.com » aux résultats. Cela signifie que Google doit faire la recherche sur le site reddit.com et non d’autres.

De plus, Google va ajouter un chatbot avec de l’intelligence artificielle à son moteur, et cela pourrait être annoncé lors de la conférence I/O 2023 (qui a lieu demain), tandis que d’autres aspects de la refonte devraient arriver plus tard cette année. L’événement Search On de Google, qui couvre le moteur de recherche, Maps et Lens, est habituellement organisé en septembre.

En outre, la recherche fera plus souvent apparaître des questions de suivi pour les utilisateurs, ce qui leur permettra d’élargir leur requête initiale. Mais Google va-t-il extraire toutes les informations des sites, ce qui aurait un impact négatif sur le trafic des sites en question ? En interne, les dirigeants de Google ont insisté sur le fait que les produits de recherche utilisant des fonctions d’IA conversationnelle ne devaient pas contrarier les propriétaires de sites, notamment en incluant des liens sources.