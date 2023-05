Twitter va supprimer les comptes inactifs et libérer les pseudos, annonce Elon Musk

Elon Musk annonce que les comptes Twitter inactifs depuis plusieurs années vont être supprimés du réseau social. Cela va notamment libérer plusieurs pseudos, permettant à certains utilisateurs actifs de les réclamer s’ils le souhaitent.

« Nous supprimons les comptes qui n’ont eu aucune activité depuis plusieurs années, ce qui entraînera probablement une baisse du nombre d’abonnés », a tweeté le patron de Twitter. Certaines personnes ont interpellé Elon Musk suite à son annonce, notant que ce choix de suppression n’était — à leurs yeux du moins — pas une bonne idée. « Les comptes seront archivés. Mais il est important de libérer les pseudos abandonnés », a simplement répondu le dirigeant.

We’re purging accounts that have had no activity at all for several years, so you will probably see follower count drop

— Elon Musk (@elonmusk) May 8, 2023