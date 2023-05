Mortal Kombat 2, le film : Karl Urban (The Boys) pressenti pour le rôle de Johnny Cage

Karl Urban, qui interprète l’un des tous premiers rôles de la géniale série The Boys sur Amazon Prime Video, serait pressenti pour incarner Johnny Cage dans le film Mortal Kombat 2. Malgré des critiques plus que réservées, Mortal Kombat premier du nom (après les adaptations nanars des années 90 avec Van Damme) avait rapporté pas moins de 84 millions de dollars au box-office mondial, soit nettement au dessus de son budget de 55 millions de dollars.

Deux ans plus tard, New Line s’apprête donc à rempiler pour la préproduction du second volet, et Karl Urban serait déjà en discussions pour le rôle du combattant aux lunettes noires. La nouvelle notoriété de l’acteur suite à son rôle dans The Boys serait forcément un atout pour une adaptation de jeu vidéo dont on n’attend pas forcément grande chose. A vrai dire, tout résultat au niveau du « correct » serait déjà une bonne surprise au vu de la qualité des opus précédents. Malheureusement, et histoire de doucher nos derniers espoirs, Simon McQuoid devrait aussi retourner à la réalisation de ce Mortal Kombat 2, à croire qu’il n’y avait décidément personne qui souhaitait reprendre le flambeau.