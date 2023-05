The Boring Company va étendre son réseau de tunnels à Las Vegas

The Boring Company (TBC), propriété d’Elon Musk, a reçu l’approbation des commissaires du comté de Clark (Nevada), pour étendre son réseau de tunnels sous Las Vegas d’encore 40 kilomètres. Cette expansion ajoutera 18 nouvelles stations au plan initial de 47 km de tunnels et 51 stations, portant le total à 105 km de tunnels et 69 stations. Le « Vegas Loop » compte actuellement cinq arrêts aux alentours du Las Vegas Convention Center. TBC prévoit de connecter son réseau de tunnels à l’aéroport international Harry Reid, au stade Allegiant, au centre-ville de Las Vegas et même à Los Angeles !

Vegas Loop is expanding – 65 miles and 69 stations! Thanks to @ClarkCountyNV for the great partnership. https://t.co/1vMU7Ha0mn — The Boring Company (@boringcompany) May 4, 2023

Les commissaires ont voté 6 contre 1 en faveur de l’expansion, après que l’avocate de TBC, Stephanie Allen, leur ait assuré que l’entreprise – et non les contribuables – paierait entièrement le projet. Seule la commissaire Marilyn Kirkpatrick s’est opposée au projet, soulevant des inquiétudes quant au fait que les tunnels desserviraient uniquement les touristes, sans tenir compte des employés du centre ville et des casinos. En réponse, TBC a déclaré que l’entreprise prévoyait d’étendre son réseau de tunnels aux zones résidentielles. The Boring Company passerait-elle enfin à la vitesse supérieure ?