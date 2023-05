Discord va obliger les utilisateurs à changer leur pseudo

Discord a décidé d’opérer plusieurs changements sur la façon dont les identités de chacun existent sur la plateforme et cela va impliquer un changement de pseudo. Ce sera obligatoire pour tous les utilisateurs.

Jusqu’à présent, Discord ajoutait quatre chiffres aux pseudos afin de distinguer les personnes ayant le même nom d’utilisateur. Par exemple, une personne peut avoir l’identifiant KultureGeek#0001, une autre KultureGeek#1521, encore une autre KultureGeek#4521, et ainsi de suite. Les quatre chiffres permettent de différencier chaque personne.

Le nouveau système donnera à chacun un nom d’utilisateur unique, à l’instar de Twitter, Instagram et d’autres services en ligne. « La raison d’être de ces changements est que nous voulons vous faciliter la tâche, ainsi qu’à tous les nouveaux utilisateurs de Discord, pour vous connecter et passer du temps avec vos amis », indique Stanislav Vishnevskiy, cofondateur de Discord. « Nous savons que votre nom d’utilisateur et votre identité sont importants, et nous comprenons que certains d’entre vous puissent ne pas aimer ce changement et être en désaccord avec lui ».

L’objectif initial du système avec quatre chiffres après le pseudo était de vous permettre de choisir n’importe quel nom d’utilisateur, mais c’est devenu une « dette technique » selon Discord. La plateforme déclare que les noms d’utilisateur sont devenus « trop compliqués ou obscurs » pour que les gens puissent s’en souvenir.

Le nouveau système sera mis en place au cours des prochaines semaines, et vous recevrez un message lorsqu’il sera possible de faire le changement. Si vous êtes sur la messagerie depuis longtemps, vous aurez la priorité sur les nouveaux utilisateurs, précise Discord. Votre ancien nom d’utilisateur et vos quatre chiffres continueront à fonctionner comme un alias, de sorte que vos amis pourront toujours vous trouver.