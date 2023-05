Les Etats-Unis pourraient imposer une taxe de 30% sur l’électricité consommée pour le minage de cryptos

Voilà qui pourrait se montrer dissuasif : l’administration de Joe Biden souhaiterait mettre en place une taxe de 30% sur la consommation électrique… du minage de cryptomonnaies ! Cette taxe, baptisée Digital Asset Mining Energy ou DAME, serait utilisée comme un moyen de pression sur un secteur du minage toujours en plein bad buzz à cause de son empreinte carbone catastrophique, au point d’avoir fait passer l’activité « serveur » au second plan des critiques (alors que cela reste un vrai problème). La taxe DAME serait progressive, soit 10% de surtaxe a première année, 20% la seconde, et 30% la troisième année.

Joe Biden en personne a estimé que les sociétés de crypto-minage ne payaient pas « le coût total qu’elles imposent aux autres », la pollution de l’environnement faisant bien sûr partie de ces « coûts » indirects imposés à la société dans son ensemble. Tout récemment, le New York Times a publié un rapport qui détaillait la consommation électrique de 34 plus gros mineurs de Bitcoin aux Etats-Unis, et il s’est avéré que ces derniers consomment ensemble la même quantité d’électricité que trois millions de foyers américains !