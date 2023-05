Gmail ajoute un badge bleu de certification pour s’assurer de l’expéditeur

On connaît déjà le badge bleu de certification sur Twitter, Instagram, TikTok et d’autres plateformes. Voilà maintenant que Gmail s’y met. Google explique que ce système doit aider les utilisateurs à déterminer si l’e-mail qu’ils ont reçu provient bien d’une source légitime et non d’un escroc.

Le badge bleu de certification s’appuie sur la fonctionnalité BIMI (Brand Indicators for Message Identification) de Gmail. Celle-ci exige des entreprises qu’elles authentifient le logo de la marque qu’elles utilisent comme avatar afin que les utilisateurs sachent que ce logo leur appartient réellement. Les entreprises qui ont déjà adopté la fonction BIMI recevront automatiquement le badge bleu.

Il est possible de survoler le badge, on peut alors lire : « L’expéditeur de cet e-mail a vérifié qu’il est propriétaire de google.com et du logo figurant dans l’image de profil ». Il est ici question de google.com parce qu’il s’agit d’un e-mail venant de Google. L’adresse change selon l’expéditeur.

L’authentification forte de l’e-mail aide les utilisateurs et les systèmes de sécurité à identifier et à arrêter le spam, et permet également aux expéditeurs de tirer parti de la confiance qu’ils accordent à leur marque. Cela renforce la confiance dans les sources d’e-mails et offre aux internautes une expérience générale qui, normalement, sera plus sûre.

Google annonce que le badge bleu de certification sur Gmail est en cours de déploiement. Certains l’ont dès aujourd’hui, d’autres l’auront au fil des semaines.