Dune 2 se dévoile avec sa première bande-annonce

Après un teaser, place à la bande-annonce pour Dune 2, le prochain film de Denis Villeneuve qui sortira au cinéma le 1er novembre 2023 et qui fait suite au long-métrage de 2021.

Dans Dune, Paul Atreides (Timothée Chalamet) s’est aventuré sur Arrakis, la planète la plus dangereuse et la plus sablonneuse de l’univers, pour assurer l’avenir de sa famille et de son peuple alors que des forces maléfiques explosaient en conflit. Dans la suite, Paul Atreides fait équipe avec Chani (Zendaya) et les Fremen pour se venger de ceux qui ont détruit sa famille, et il doit jongler avec sa vie amoureuse et le destin de l’univers en jeu.

La bande-annonce montre Paul sur le dos d’un énorme ver des sables dans les déserts d’Arrakis, tandis que Chani et les Fremen l’encouragent. On y voit également Austin Butler, chauve, dans le rôle de Feyd Rautha Harkonnen, le neveu du Baron Harkonnen incarné par Stellan Skarsgård, et Florence Pugh dans celui de la Princesse Irulen, la fille de l’Empereur Shaddam IV incarné par Christopher Walken. La bande-annonce dévoile également une guerre à venir, dans laquelle Paul, qui a désormais les yeux bleus suite à la consommation de l’épice mystique des Fremen, sera à la tête d’une armée massive.

Le casting comprend Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Charlotte Rampling, Stephen McKinley Henderson et Léa Seydoux.

Rendez-vous le 1er novembre 2023 pour découvrir Dune 2 au cinéma.