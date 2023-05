Wo Long Fallen Dynasty : 1 million de ventes… et 3,8 millions de joueurs sur le Game Pass !

Wo Long Fallen Dynasty, dernier né de la Team Ninja (Nioh), n’a pas totalement rebuté les joueurs malgré son extrême difficulté : le studio nous apprend en effet que le son jeu s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires, sans oublier 3,8 millions de joueurs supplémentaires via le Xbox Game Pass ! 4 fois plus de joueurs sur le Game Pass que sur la version payante du jeu, et alors que ce dernier est disponible sur toutes les plateformes (hormis la Switch), voilà qui démontre sans détour la force de traction du service de Microsoft. Wo Long Fallen Dynasty était sorti en day one sur le Game Pass, ce qui eu visiblement un impact considérable sur sa popularité.

Militia warriors, #WoLongFallenDynasty has sold over 1 million units & has reached over 3.8 million players!

Thank you for the tremendous support! The team is hard at work with future updates as well as the upcoming 3 DLCs.

We hope you look forward to our future announcements. pic.twitter.com/iIaPOvyOFO

— Wo Long: Fallen Dynasty (@WoLongOfficial) April 28, 2023