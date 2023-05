HTC : enfin un vrai retour sur le marché du smartphone ?

Fabricant pionnier sur le marché du smartphone (le HTC G1 était le tout premier smartphone Android), HTC a considérablement souffert de la concurrence de Samsung mais aussi de ses difficultés de gestion interne, au point d’abandonner le secteur mobile il y a de cela quelques années. La firme taiwanaise a continué de faire des petites tentatives sur le marché du mobile d’entrée de gamme (notamment avec le Wildfire E2 Play) mais a totalement délaissé le segment des mobiles premium. En France, le seul mobile HTC encore disponible à la vente est le HTC Desire 22 Pro, un modèle d’entrée de gamme prétendument taillé pour le métavers (Snapdragon 695 5G, 8 Go de RAM, charge à 18W).

Et voilà qu’un étrange benchmark fait son apparition sur Geekbench. Ce bench, c’est celui du HTC U23 Pro, un mobile équipé du Snapdragon 7 Gen 1 (gravure en 6 nm) – ce qui n’est pas très spectaculaire – mais le mobile embarque tout de même 12 Go de RAM, l’ensemble tournant sous Android 13. Les résultats du bench ne volent pas bien haut (933 points en monocoeur et 2351 points en multicœurs) mais il s’agit au moins cette fois d’un appareil de moyen de gamme, bien au dessus des spécifications du Wildfire E2 Play et mieux doté aussi que le HTC U20 5G qui avait été présenté au mois de juin 2022.