Xbox Game Pass : les jeux ajoutés en mai 2023

Microsoft présente les jeux qui vont être ajoutés au catalogue du Xbox Game Pass en mai 2023. On retrouve cinq titre au total.

Dès aujourd’hui

Redfall (Cloud, PC & Xbox Series X/S) : l’île de Redfall est assiégée par une légion de vampires, qui l’ont isolée du reste du monde. Préparez-vous à découvrir ce FPS en monde ouvert avec cinq nouvelles manettes personnalisées du Xbox Design Lab s’inspirant des quatre héros de Redfall et des monstres assoiffés de sang qui se sont emparés de l’île.

4 mai

Ravenlok (Cloud, Console & PC) : embarquez dans un voyage enchanteur avec Ravenlok, une aventure féerique pleine d’action mettant en scène une jeune héroïne destinée à accomplir une prophétie périlleuse. En tombant sur un miroir mystique, Ravenlok est transportée dans un monde fantastique ravagé par l’obscurité sinistre d’une reine tyrannique. Maniez votre épée et votre bouclier et utilisez les compétences magiques qui vous ont été conférées, ainsi qu’un arsenal de bombes, pour vaincre les ennemis !

8 mai

Weird West: Definitive Edition (Xbox Series X/S) : découvrez un univers sombre et alternatif qui s’approprie le mythe du Far West, où les hommes de loi et les As de la gâchette croisent quotidiennement des créatures fantastiques. Laissez-vous dériver dans ce territoire impitoyable et découvrez les origines mystérieuses d’un groupe de héros hors du commun.

9 mai

Shadowrun Trilogy (PC) : cela comprend trois jeux de rôle tactiques cultes qui se déroulent dans un futur dystopique cyberpunk dans lequel la magie s’est réveillée, ramenant à la vie des créatures mythiques. Initialement créé en tant que jeu de rôle sur table il y a plus de 30 ans, cet environnement unique en son genre a gagné beaucoup d’adeptes au cours des trois dernières décennies.

11 mai

Fuga: Melodies of Steel 2 (Cloud, Console & PC) : ce RPG au tour par tour est de retour avec un système de combat amélioré pour plus de stratégie et un nouveau système d’événements qui vous permettront de prendre des décisions qui affecteront le déroulement de la partie.

Les jeux qui quittent le Xbox Game Pass le 15 mai 2023