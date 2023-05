Meta annonce son Meta Quest Gaming Showcase, et c’est pour très bientôt

Le mois de juin s’annonce chaud, très chaud même : entre la présentation (probable) du casque XR Reality Pro d’Apple le 5 juin, la conférence gaming de Microsoft le 11 juin et celle d’Ubisoft un jour après, il y avait déjà de quoi faire. Meta s’invite donc au grand bal des annonces puisque le prochain Meta Quest Gaming Showcase se tiendra le 1er juin prochain. Le live stream de la conférence démarrera à 18h45 sur YouTube.



Les annonces de Meta sont particulièrement attendues, d’autant plus depuis que le PSVR 2 commence à attirer comme un aimant les gros jeux VR issus du PC, et alors même que le nombre d’utilisateurs actifs mensuels du Meta Quest 2 ne dépasserait pas les 7 millions. Le studio Ready at Dawn (proptiété de Meta) fera t-il de nouvelles annonces ? Aura t-on droit à une vidéo de gameplay de l’adaptation VR de GTA ? Il serait sans doute temps pour Meta de passer la vitesse supérieure, à moins que la firme dirigée par Zuckerberg ne se projette déjà dans la future génération de casque VR, le Meta Quest 3, qui permettra peut-être de proposer des titres un peu plus ambitieux au plan technique.