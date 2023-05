Surprise ! Le superbe Hubris sortira sur PSVR 2 durant ce mois de mai

C’est une surprise inespérée pour un PSVR 2 visiblement à la peine en terme de ventes : le superbe Hubris, l’un des plus beaux titres PCVR, arrive (très) bientôt sur PSVR 2 ! Le studio Cyborn a confirmé que le jeu d’aventure et de science-fiction sera disponible sur le casque de Sony quelque part durant le mois de mai en cours ! Le studio promet « des graphismes et un gameplay améliorés »… et c’est (presque) tout, pas même un petit trailer à se mettre sous la dent. L’arrivée d’un tel jeu dans le catalogue du PSVR 2 est pourtant un très bon signe, sachant que les annonces de gros jeux VR AAA ne sont pas légion depuis le lancement du casque.

La version PSVR 2 du jeu bénéficiera d’une meilleure résolution, de l’Audio 3D, de la prise en charge des retours haptiques des contrôleurs Dual Sense, d’améliorations pour la visée et la recharge de l’arme, et bien entendu de l‘eye tracking avec rendu foveal (image plus détaillée à l’endroit où le joueur regarde). Incidemment, le studio Cyborn a aussi annoncé une sortie d’Hubris sur Meta Quest 2 dans un avenir indéterminé, mais au vu des énormes concessions techniques qui seront obligatoires pour le portage, l’annonce est tout de suite nettement moins excitante.