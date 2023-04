Résultats : Sega en 2022, c’est plus fort qu’en 2021 (et moins fort qu’en 2023)

Il est loin le temps où l’on se demandait si la division jeu de Sega passerait l’hiver et s’il ne resterait plus rien d’autre de la marque au hérisson bleu que des machines à sous. Quelques belles acquisitions de studios plus tard, l’éditeur japonais a commencé à relever la tête, et c’est désormais la section jeu vidéo qui enregistre le plus gros chiffre d’affaires par division. Pour son année fiscale 2022, Sega a ainsi réalisé un CA de 2,6 milliards d’euros pour 307,1 millions de bénéfices nets, des chiffres nettement au dessus de ceux de l’année fiscale 2021 (2,1 milliards de CA et 247,5 millions de bénéfices. Sur ces 2,6 milliards de CA, le jeu vidéo représente 1,2 milliard de revenus, sans oublier des bénéfices nets d’environ 215 millions d’euros.

Les excellents résultats la division jeu video sont principalement dûs à un gros bond dans les ventes de jeux, qui passent de 20,7 millions d’unités en 2021 à 27,9 millions de jeux en 2022 ! Sans surprise, la franchise Sonic est celle qui a rapporté le plus avec 8,1 millions de jeux écoulés (dont 3,2 millions pour Sonic Frontiers), devant Persona (3,2 millions de jeux vendus), Like a Dragon (2,8 millions de jeux) et Total War (2,3 millions). Quant au jeu mobile, il n’a pas encore la « lead » chez Sega : les jeux sur consoles et PC représentent 490 millions d’euros de CA contre 415 millions d’euros du côté des free-to-play mobiles (un CA mobile réalisé presqu’entièrement au Japon). Et ça, c’est sans l’intégration de Rovio dans les comptes, le studio finlandais ayant été avalé par Sega il y a quelques semaines à peine.

Sega est donc nettement plus fort en 2022 qu’en 2021, et ce sera encore mieux sur l’année fiscale en cours qui s’étend d’avril 2023 à mars 2024. L’éditeur table en effet sur un CA annuel de 2,9 milliards d’euros, un bénéfice net de 267 millions d’euros, et 34,3 millions de jeux vendus. Gageons que les sorties cette année de Sonic Origins Plus, de Samba de Amigo : Party Central ou bien encore de Like a Dragon Gaiden : The Man Who Erased His Name (ouf !) permettront d’atteindre ces ambitieux objectifs.