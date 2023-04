Amazon met fin à Halo, sa division dédiée aux objets connectés

Amazon a pris la décision de mettre un terme à sa division Halo, spécialisée dans la santé et les objets connectés. Le groupe a cessé de vendre ses trois produits Halo et prévoit de licencier une partie de l’équipe.

Fin de parcours pour Amazon Halo

C’est par le biais de son site qu’Amazon annonce la nouvelle :

Nous avons récemment pris la décision très difficile de cesser de supporter Amazon Halo à compter du 31 juillet 2023. Nous sommes incroyablement fiers de l’invention et du travail acharné qui ont permis de créer Halo au nom de nos clients, et nos priorités sont de prendre soin de nos clients et de soutenir nos employés. Nous avons informé les employés concernés aux États-Unis et au Canada aujourd’hui. Dans les autres régions, nous suivons les procédures locales, qui peuvent inclure un temps de consultation avec les organes de représentation des employés et éventuellement entraîner des délais plus longs pour communiquer avec les employés concernés.

La nouvelle n’est pas une grande surprise. Non seulement Amazon a lancé une nouvelle série de licenciements cette semaine, mais l’entreprise a également pris un retard dans le domaine des traqueurs de fitness. Le Halo Band était un traqueur rudimentaire lancé en 2020. À cette période, des concurrents comme Fitbit, Apple et Samsung avaient déjà ajouté des fonctions d’électrocardiogramme et de fibrillation auriculaire à leurs montres connectées. Le simple bracelet Band, bien qu’abordable, était aussi quelque peu controversé. Ses deux principales caractéristiques étaient la possibilité de générer une image en 3D d’un utilisateur pour mesurer la graisse corporelle, ainsi que de surveiller le ton de l’utilisateur lorsqu’il parle à d’autres personnes. L’entreprise a poursuivi avec le Halo View en 2021 et a récemment lancé le Halo Rise, un traqueur de sommeil sans contact et un réveil intelligent.

Remboursement pour les clients

Que va-t-il se passer pour les clients ? Amazon promet de rembourser intégralement tous les clients qui ont acheté un appareil Halo au cours des 12 derniers mois. Tous les frais d’abonnement prépayés à Halo non utilisés seront remboursés et les utilisateurs ne seront plus facturés. Amazon a également indiqué que les appareils cesseront de fonctionner le 1er août et que toutes les données restantes seront supprimées. Les utilisateurs peuvent également télécharger ou supprimer leurs données avant cette date via les paramètres de l’application Halo.