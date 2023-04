Sony : 6,3 millions de PS5 écoulées sur le Q1, mais silence radio sur les ventes du PSVR 2

Sony a réalisé un énorme carton sur le premier trimestre 2023 : les ventes de PS5 ont atteint les 6,3 millions d’unités sur le Q1 ! Les ventes totales de la PS5 se rapprochent désormais de la barre des 40 millions (38,4 millions exactement). Pour rappel, Sony n’était parvenu à écouler qu’à peine 2 millions de PS5 lors du Q1 de l’an dernier, ce qui signifie que les ventes ont été plus que multipliées par trois. Ces ventes massives permettent aussi à Sony d’exploser son objectif qui était de 18 millions de PS5 écoulées sur l’exercise fiscal 2022. Finalement, Sony est parvenu à distribuer 19,1 millions de PS5 en un an. Une réussite totale.

Concernant les ventes de jeux, c’est un peu moins bien puisque l’on passe de 70,5 millions de ventes sur la Q1 2022 à 68 millions sur le Q1 2023. Le nombre de joueurs actifs mensuels progresse (108 millions, contre 106 millions un an plus tôt), mais les abonnements au PlayStation + plafonnent à 47,4 millions. Pour rappel, l’écosystème gaming de Microsoft compte 120 millions de joueurs actifs mensuels en tout et pour tout (Xbox Game Pass, PC Game Pass, jeux joueurs Xbox One, Xbox Series et PC/jeux des Microsoft Studios).

En revanche, on notera que Sony n’a publié aucun chiffre de ventes pour son PSVR 2, ce qui n’est pas forcément très bon signe… Au global, Sony a réalisé un chiffre d’affaires de 22,5 milliards de dollars sur le trimestre, et des bénéfices opérationnels de 8,9 milliards de dollars.