Xbox Games With Gold : les jeux offerts en mai 2023 (dont Star Wars Racer)

Microsoft annonce la liste des jeux qui seront offerts en mai 2023 avec le programme Xbox Games With Gold. Cela concerne tous les joueurs qui ont un abonnement au Xbox Live, celui-ci permettant de jouer en ligne. Pour rappel, il y avait quatre jeux offerts auparavant, contre deux maintenant. Cela s’explique par une décision de Microsoft de ne plus offrir de jeux Xbox 360, et ce depuis le 1er octobre 2022.

Le premier jeu Xbox offert est Star Wars Episode I Racer (du 1er au 31 mai). Montez à bord et accrochez-vous pour profiter des courses à l’ancienne de modules de course de Star Wars Episode I. Incarnez le jeune Anakin Skywalker ou l’un des 21 pilotes disponibles. Démarrez vos deux moteurs pour atteindre jusqu’à 900 km/h au cœur de lacs de méthane enflammés, d’offensives de pillards Tuskens, de tunnels antigravité, et bien plus encore, dans une lutte mortelle effrénée jusqu’à la ligne d’arrivée.

Le deuxième jeu est Hoa (du 16 mai au 15 juin). Embarquez vers le monde inspiré de la mythologie de Hoa, un jeu de plateforme et d’énigmes aux graphiques peints à la main, à la musique charmante et à l’atmosphère paisible et relaxante. Découvrez la magie de la nature et de l’imagination alors que vous incarnez le personnage principal, Hoa, qui parcourt des environnements époustouflants pour revenir là où tout a commencé.