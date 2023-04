Authenticator : Google justifie l’absence du chiffrement de bout en bout pour les codes de sécurité

Google a proposé cette semaine une mise à jour importante de son application Authenticator sur iOS et Android en ajoutant la synchronisation des codes de sécurité. Ce sont les codes utilisés lorsque l’authentification à deux facteurs (2FA) est activée sur les comptes en ligne. Mais il se trouve qu’il n’y a pas (encore) de chiffrement de bout en bout pour la synchronisation.

Pas encore de chiffrement de bout en bout avec Google Authenticator

Les chercheurs en sécurité de Mysk ont critiqué le fait que la nouvelle fonction de synchronisation de Google Authenticator ne soit pas chiffrée de bout en bout et que, par conséquent, Google pourrait, en théorie, obtenir et reproduire les codes 2FA des utilisateurs. Cette critique est valable pour ceux qui sont très soucieux de la sécurité et qui ne font pas confiance à Google (ou à un tiers malveillant) pour ne pas accéder aux données de l’utilisateur. Ces personnes souhaitent que personne d’autre qu’elles ne puisse accéder aux codes 2FA en les chiffrant de bout en bout à l’aide d’une autre clé (ou code d’accès) dont elles sont les seules à connaître l’existence.

Google a réagi à cette critique par le biais de Christiaan Brand, un responsable produit de l’entreprise. Il explique que l’objectif de la nouvelle fonction de synchronisation d’Authenticator est d’« offrir des fonctionnalités qui protègent les utilisateurs, MAIS qui sont utiles et pratiques ». Tout en reconnaissant que le chiffrement de bout en bout « est une fonctionnalité puissante qui offre des protections supplémentaires », il estime que l’inconvénient est que les utilisateurs peuvent « se retrouver bloqués sur leurs propres données sans possibilité de récupération » s’ils oublient ou perdent le mot de passe de leur compte Google (ou la couche supplémentaire de sécurité).

Cela étant dit, il annonce que Google va tout de même proposer le chiffrement de bout en bout pour la synchronisation des codes 2FA avec Authenticator. Il n’est pas précisé quand cependant.