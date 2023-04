Flashback 2 : nouveau trailer de gameplay pour la suite du jeu culte

Flashback 2, suite du platformer-aventure culte de 1992, se rappelle à notre bon souvenir avec un nouveau trailer de gameplay plutôt séduisant (même si l’effet « Wow ! » manque un peu à l’appel). Paul Cuisset, le créateur français du premier opus, a activement participé à la conception de cette suite qui se distingue d’emblée par son affichage en 2,5 D. La musique est signée Raphaël Gesqua (on lui doit déjà la BO du premier Flashback sur Amiga !), et la voix off est celle de Donald Reignoux (qui double Spiderman dans les jeux d’Insomniac Games)

Malgré ce petit changement de perspective (2,5 D donc), Flashback 2 semble suivre les pas de son prédécesseur. Reste à voir si ce type de jeu a encore un sens en 2023, et s’il est possible d’y apporter autant de nouveautés que ce que le Flashback premier du nom avait su faire en 93. A noter enfin que Flashback 2 sera disponible aussi en versions limitée et collector. La version collector comprend le jeu complet sur disque physique, le jeu original Flashback en version numérique, une figurine de Conrad d’environ 20 cm, 3 Lithographies, un Steelbook exclusif, un écusson en Pixel art de Conrad, la BO numérique du jeu et 2 planches de stickers.

Si l’on en croit l’éditeur Microïds, Flashback 2 devrait sortir au mois de novembre prochain sur PlayStation 4 et 5, Xbox One et Series X|S, Nintendo Switch et PC.