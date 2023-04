Xiaomi prépare l’été avec…. un pistolet à eau au look et aux fonctions futuristes !

Xiaomi prépare l’été à sa manière avec le Mijia Pulse Water Gun, un pistolet à eau qui affiche le design d’une arme de guerre ultra futuriste ! Le look n’est pas la seule originalité de ce jouet pour grands enfants : le Mijia Pulse Water Gun affiche ainsi une portée maximale de 9 mètres (et plus près ça doit piquer un peu…) et il suffit d’appuyer doucement sur la détente pour envoyer un jet d’eau surpuissant ou une rafale. Un simple bouton permet d’ailleurs de basculer entre les modes de tir (coup seul, longue distance ou rafale). Mais ce n’est pas tout, car un affichage LED (protégé de l’eau, pas de panique) affiche le trajet du liquide dans le pistolet tandis qu’un autre écran LED informe sur la capacité d’eau restante dans le réservoir (sous la forme de munitions).

Plus fort encore, le remplissage du réservoir est totalement automatique : il suffit de placer l’embout du pistolet dans l’eau, appuyer sur la détente, et le Mijia Pulse Water Gun se remplit sans efforts en quelques secondes à peine ! Une fois rempli, le réservoir du Water Gun assure jusqu’à 25 tirs en mode rafale et 12 tirs en longue portée.

Le Mijia Pulse Water Gun sera bientôt disponible à la vente en Chine au prix de 85 euros (en conversion monétaire) et malheureusement, Xiaomi ne précise pas si ce chouette jouet sera disponible un jours hors des frontières chinoises.