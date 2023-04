The Flash : nouvelle bande-annonce pour le film DC avec Batman et Supergirl

Warner Bros a profité du CinemaCon 2023 pour diffuser une deuxième bande-annonce de The Flash, son prochain film de super-héros avec Ezra Miller dans le rôle principal. Le casting comprend également Michael Keaton et Ben Affleck qui incarnent chacun Bruce Wayne/Batman, ainsi que Sasha Calle en Supergirl.

Nouvelle bande-annonce pour The Flash

La bande-annonce commence avec Batman (Michael Keaton) qui parle de la perte de ses parents et de la façon dont la douleur de cette perte a fait de lui ce qu’il est. Il a passé toute sa vie à essayer de « redresser les torts du passé, comme si combattre le crime allait ressusciter mes parents ». Il regarde ensuite Barry Allen/Flash (Ezra Miller) et lui dit : « Toi, tu as réussi ».

Ce qui suit est un regard sur le coût de la réussite de Barry Allen. Il admet qu’il pense avoir brisé l’univers, ce qui se traduit par le retour du général Zod. Parallèlement à des scènes émotionnelles entre divers personnages, le Bruce Wayne de Ben Affleck déclare : « Nos blessures nous forgent. On n’est pas censés retourner les guérir. Ne laisse pas ce drame te définir ».

En plus de la bande-annonce, nous avons le droit au synopsis officiel de The Flash, ainsi qu’une affiche :

Les mondes s’entrechoquent dans The Flash lorsque Barry utilise ses super-pouvoirs pour voyager dans le temps afin de changer les événements du passé. Mais lorsque sa tentative de sauver sa famille modifie par inadvertance l’avenir, Barry se retrouve piégé dans une réalité où le général Zod est de retour, menaçant d’anéantissement, et où il n’y a plus de super-héros vers qui se tourner. À moins que Barry ne parvienne à convaincre un Batman très différent de sortir de sa retraite et de sauver un Kryptonien emprisonné… mais pas celui qu’il recherche. En fin de compte, pour sauver le monde dans lequel il se trouve et revenir au futur qu’il connaît, le seul espoir de Barry est de courir pour sauver sa vie. Mais le sacrifice ultime sera-t-il suffisant pour réinitialiser l’univers ?

The Flash sortira au cinéma le 14 juin 2023. Pour sa part, David Zaslav, le patron de Warner Bros, a assuré lors du CinemaCon 2023 que The Flash « est le meilleur film de super-héros que j’ai jamais vu ».