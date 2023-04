Réalité mixte : le Magic Leap 2 est désormais compatible OpenXR

La mise à jour avait été reportée l’an dernier, mais cette fois est la bonne : Magic Leap (toujours vivant) annonce que ses lunettes XR Magic Leap 2 supportent désormais pleinement OpenXR. Et si l’on en croit les bruits de couloir, cette annonce surprise aurait quelque chose à voir avec la présentation prochaine du casque XR Reality Pro d’Apple.

Pour rappel, OpenXR est un standard ouvert destiné faciliter le développement d’applications VR, AR et XR, le software et le hardware étant alors beaucoup plus interopérable. OpenXR existe depuis 2017 et est supporté par la plupart des fabricants de casques XR. « L’adoption d’OpenXR en tant que norme commune de l’écosystème AR garantit la croissance et la maturation continues de l’AR », déclare Magic Leap dans son communiqué. « Magic Leap continuera à faire progresser cette vision en tant que vice-président du groupe de travail OpenXR. » La position centrale de Magic Leap dans le groupe de travail OpenXR rendait d’ailleurs d’autant plus étonnant le report de l’intégration d’OpenXR dans ML2.

L’objectif de Magic Leap serait donc de renforcer le standard OpenXR au moment même où Apple est sur le point d’annoncer son propre standard propriétaire pour la XR (ce qui ne signifie pas pour autant que le Reality Pro ne s’imposera pas au final sur ce marché de niche). Magic Leap vient-il de réaliser un joli coup, ou est-ce le signe d’une certaine inquiétude du secteur en attendant les grosses annonces d’Apple ?