Insolite : ce gâteau au fromage a été réalisé à l’impression 3D

Ok, on vous a bien eu et le gâteau en vignette de cet article est vraiment bien plus agréable à l’œil que celui réalisé en impression 3D par une équipe d’ingénieurs mécanique de Columbia. Le procédé d’impression 3D de nourriture n’est pas nouveau soi (la première « impression » d’un gâteau date de 2005), mais cette fois, l’imprimante-pâtissière doublée d’un appareil de cuisson a été en mesure de réaliser un gâteau au fromage avec un plus grand nombre d’ingrédients, et surtout, des ingrédients cuits (ou précuits). La technique d’impression d’aliments multicouche s’avère non seulement efficace, mais permet en sus d’envisager une plus grande personnalisation des créations culinaires.

L’imprimante 3D des ingénieurs de Columbia est ainsi parvenue à réaliser un gâteau à partir de 7 ingrédients (biscuits Graham, beurre de cacahuète, Nutella, purée de banane, confiture de fraise, filet de cerise et crème glacée), le biscuit Graham servant de base à l’ensemble. Ces ingrédients ont été choisis avec soin sachant que chaque couche « imprimée » doit supporter le poids de la couche précédente sans que tout ne s’écroule, mais le résultat final est plutôt « convenable », même s’il ferait sans doute hurler de désespoir le chef Gordon Ramsay.