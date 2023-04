Microsoft Edge divulgue les URL des sites que vous visitez à Bing

Microsoft Edge ne respecte pas vraiment la vie privée des utilisateurs, avec le navigateur qui divulgue les URL de tous les sites que vous visitez à Bing. L’envoi se fait à l’adresse bingapis.com/api/v7/followweb/isfollowable, qui est une API de Bing, le moteur de recherche de Bing.

Microsoft enregistre les sites que vous visitez

La découverte a été faite par un utilisateur sur Reddit. Il a observé que Microsoft Edge envoie systématiquement les URL des sites qu’il visite. Il s’agit des URL complètes qui plus est, pas seulement le nom de domaine.

Rafael Rivera, un développeur, a enquêté et a découvert que ce partage est dû à une nouvelle fonctionnalité mal mise en place dans Edge. « Microsoft Edge dispose désormais d’une fonction de suivi des créateurs qui est activée par défaut », explique Rafael Rivera. « Il semble que l’intention était d’avertir Bing lorsque vous êtes sur certaines pages, telles que YouTube, The Verge et Reddit. Mais cela ne semble pas fonctionner correctement, au lieu d’envoyer presque tous les domaines que vous visitez à Bing ».

Microsoft a commencé à tester l’année dernière cette nouvelle fonctionnalité de suivi des créateurs dans Edge, avant de la déployer plus largement au cours des derniers mois. Elle est conçue pour vous permettre de suivre vos créateurs de contenu préférés sur YouTube et sur le Web. Si vous désactivez cette fonctionnalité, les URL ne sont plus envoyées à bingapis.com.

« Nous sommes au courant des signalements, nous enquêtons et nous prendrons les mesures nécessaires pour résoudre les problèmes », a déclaré Caitlin Roulston, directrice de la communication chez Microsoft, à The Verge. Microsoft n’a pas encore expliqué pourquoi les URL sont envoyées au service bingapis.com ni comment Edge a été configuré pour envoyer la liste des sites que vous visitez à Bing.

Une solution en attendant un correctif

Si vous voulez empêcher le partage des URL, vous pouvez désactiver la fonction de suivi de créateurs. Pour cela, ouvrez Microsoft Edge et rendez-vous dans Paramètres > Confidentialité, recherche et services, descendez tout en bas dans la section « Services » et désactivez « Afficher les suggestions de suivi des créateurs dans Microsoft Edge ». Il ne reste plus maintenant qu’à attendre une mise à jour corrective de la part de Microsoft.