Tokamak Energy dévoile son futur projet de centrale électrique à fusion

La société Tokamak Energy a présenté il y a quelques jours des rendus extérieurs de sa future centrale électrique à fusion, une centrale cette fois à visée commerciale et non plus seulement expérimentale. Ce projet au long cours pourrait devenir réalité durant les années 2030… à minima. Avant d’en arriver là, Tokamak Energy va continuer à faire ce qu’elle sait faire de mieux, c’est à dire poursuivre ses recherches dans la fusion nucléaire. L’entreprise britannique commence à avoir une grosse expertise dans le domaine : fondée en 2009 par des chercheurs du Culham Centre for Fusion Energy, Tokamak Energy s’est spécialisée dans les projets de Tokamaks de petite taille équipés d’aimants supraconducteurs à haute température.

Pour rappel, « un Tokamak est un dispositif de confinement magnétique expérimental explorant la physique des plasmas et les possibilités de produire de l’énergie par fusion nucléaire. Il existe deux types de tokamaks aux caractéristiques sensiblement différentes, les tokamaks traditionnels toriques et les tokamaks sphériques » (source Wiki). Le plasma d’un Tokamak peut atteindre plusieurs dizaines de millions de degrés Celsius, des températures extrêmes qui déclenchent la fusion des noyaux atomiques et génèrent ainsi une formidable quantité d’énergie (malheureusement trop éphémère pour le moment).

Tokamak Energy tente de mettre au point un Tokamak de type sphérique (moins fréquent que les Tokamak toriques), l’objectif étant d’obtenir un plasma plus stable et donc une production d’énergie plus longue voire même constante à terme. Il y a deux ans, Tokamak Energy est parvenu à atteindre une température de plasma de 100 millions de degrés Celsius, ce qui est le seuil requis pour une centrale à fusion commerciale.

Les rendus de la centrale à fusion électrique et commerciale de Tokamak Energy ne montrent rien des installations internes, soit le coeur de la machinerie qui doit produire cette énergie fabuleuse et illimitée. On comprend surtout que la société tente de rebattre les cartes des centrales électriques conventionnelles, qui généralement ne semblent pas appropriées pour une petite ballade.