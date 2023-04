Unrecord : le premier FPS vraiment photoréaliste ? (trailer)

Ce n’est pas la première fois qu’un FPS est présenté comme un titre à la réalisation photoréaliste (STALKER 2 n’en est pas loin) mais Unrecord est sans doute le premier titre du genre qui peut VRAIMENT prétendre à l’affichage photoréaliste. La trailer de gameplay est proprement stupéfiant, et l’on pense au départ qu’il s’agit bien d’une vidéo live enregistrée à la GoPro. Pour parfaire l’illusion, les développeurs ont rajouté une myriade de petits détails qui renforcent ce rendu photoréaliste (effet de bouger de la caméra, animations des mains ultra réalistes et sans doute réalisées grâce à la motion capture). Et le plus beau, c’est que cette qualité d’affichage inédite, on l’a doit à un petit studio français baptisé Drama, ce qui au passage prouve que les gros studios de JV ne sont pas les seuls à pouvoir faire tomber des frontières techniques.



Sans surprise, on apprend que le moteur de rendu de cette séquence ébouriffante est l’Unreal Engine 5. Unrecord est encore en cours de développement, et devrait sortir sur PC puis plus tard sur consoles new gen (Series X et PS5). Aucune date de sortie n’a encore été précisée.