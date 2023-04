Ça y est, Twitter retire le badge bleu des comptes certifiés avec l’ancien système

Twitter l’avait annoncé et c’est désormais une réalité : les comptes qui ont été certifiés avec l’ancien système ont perdu leur badge bleu. Cette coche est maintenant uniquement disponible pour les personnes qui paient l’abonnement Twitter Blue.

Historiquement, l’objectif du système de vérification de Twitter était de s’assurer que les comptes de personnes et d’organisations notables étaient effectivement gérés par ces personnes et ces organisations. Mais c’est de l’histoire ancienne depuis qu’Elon Musk est aux commandes du réseau social. Il faut maintenant payer pour avoir le badge bleu, signifiant que n’importe qui peut l’avoir, même ceux qui se font passer pour des célébrités ou entreprises.

C’est donc là qu’intervient Twitter Blue. L’abonnement propose plusieurs éléments :

Compte certifié avec une coche bleue

Figurez en haut des réponses, des mentions et des résultats de recherche. Les tweets des utilisateurs certifiés seront priorisés, ce qui a pour vocation de contribuer à la lutte contre les fausses informations et le spam. Cette fonction sera bientôt disponible.

Deux fois moins de publicités. Cette fonction sera bientôt disponible.

Possibilité de publier des vidéos plus longues (60 minutes).

Vidéos en Full HD (1080p).

Un accès anticipé à certaines nouvelles fonctionnalités grâce à Twitter Blue Lab.

Possibilité d’éditer un tweet jusqu’à cinq reprises dans les 30 minutes qui suivent sa publication.

Afficher sa personnalité et choisir comme image de profil un NFT dont vous êtes propriétaire.

Twitter Blue coûte 9,60€ par mois ou bien 100,80€ à l’année. En effet, les prix affichés sur le site sont hors taxe. Aussi, il est bon de noter que les prix sont plus élevés depuis l’application : 11€ par mois et 114,99€ par an. Cela s’explique par une commission de 30% prise par Apple (iOS) et Google (Android). Twitter a donc décidé de la répercuter dans le tarif. L’astuce pour éviter de payer un tel prix est de prendre l’abonnement depuis le site Web puis se connecter sur l’application.