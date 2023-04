Le projet Cybertruck sort de sa léthargie. Durant sa longue prise de parole lors de la présentation des résultats de Tesla, Elon Musk a annoncé le démarrage de la production du véhicule quelque part durant le second semestre 2023, quelques mois donc avant les premières livraisons prévues pour le début de l’année 2024. Le patron de Tesla a aussi précisé qu’un évènement Cybertruck se tiendra durant le troisième trimestre de cette année, évènement principalement destiné à présenter une nouvelle fois en détail les caractéristiques définitives du véhicule et à dévoiler ses courbes finales. « Il faut du temps pour lancer la chaîne de fabrication, et c’est vraiment un produit très radical », a déclaré Musk mercredi.

L’une des raisons des multiples retards du Cybertruck serait à mettre à l’actif d’un changement de matériau : ainsi, le châssis ne serait plus composé d’acier « simple » mais plutôt d’acier inoxydable. Les batteries du Cybertruck pourraient aussi avoir subi de grosses améliorations, mais il est difficile d’en savoir plus tant le culte du secret est presqu’aussi grand chez Tesla que chez Apple…