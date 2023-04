Electronics Hub a réalisé une longue étude afin d’établir un classement des pays en fonction du temps passé devant l’écran, une mesure de l’addiction technologique mondiale en quelque sorte. Bonne nouvelle sans doute, la France ne figure pas dans le top 20 (ni le top 30 d’ailleurs) des pays les plus addicts aux écrans, qu’il s’agisse des mobiles ou de tous les types d’écran (mobile + ordinateur + tablette).

Les pourcentages obtenus correspondent au temps passé sur les écrans en fonction du nombre d’heures ou l’individu est en éveil (les heures de sommeil ne sont pas comptées forcément). Le top 20 des pays les plus addicts au smartphone sont les suivants :

Philippines (avec 32% du temps journalier devant le smartphone). Brésil Afrique du Sud Thaïlande Argentine Indonésie Chili Colombie Mexique Turquie Malaisie UAE Roumanie Arabie Saoudite Taiwan Inde Portugal Russie Israel USA (21,4%)

Et le top 10 des pays les plus accrocs aux écrans en général :

Afrique du Sud (58.21%) Brésil (56.61%) Philippines (54.44%) Argentine (53.80%) Colombie (53.20%) Chili (51.59%) Mexique (48.60%) Thaïlande (48.56%) Russie (48.01%) Malaisie (47.34%)

La France est très loin des pays de tête, les français passant en moyenne 33% de leur temps journalier (hors sommeil) devant les écrans. Le pays le plus drogué aux écrans est l’Afrique du Sud (58% de la journée devant les écrans) et le plus éloigné des écrans est le Japon (21%). Si l’on ne prend en compte que le temps d’écran passé sur smartphone, c’est en Chine que les utilisateurs sont les moins accrocs (19%). Les poncifs en prennent un sale coup.