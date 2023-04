DCU : les frères Russo sur un film Batman ?

Les fans sont sous le choc : lors d’une interview accordée au site Comicbook.com, les fameux frères Russo (Joe et Anthony) n’ont pas caché leur enthousiasme à l’idée de collaborer sur un projet DC, et notamment avec James Gunn (Les Gardiens de la Galaxy), transfuge de Disney désormais en charge de la programmation du DCU. Les frères Russo ont aussi avoué leur préférence pour le super-héros Batman, et ne diraient pas non à une adaptation du comics The Brave and The World avec Batou.

« De toute évidence, avec James là-bas qui le dirige, ce serait une évidence » a ainsi déclaré Joe Russo.« Nous l’aimons à en mourir. Nous aimons la direction dans laquelle il va prendre ce monde (le DCU, Ndlr). Vous savez qu’il va être inventif avec ça. Et les personnages DC préférés ? […] Il y en a tellement de bons. Je réponds toujours en me basant sur les bandes dessinées que j’ai collectionnées quand j’étais enfant, et les deux bandes dessinées que j’ai le plus collectionnées étaient Spider-Man, X-Men et Batman. Mais il y a eu beaucoup d’itérations de Batman, donc j’ai l’impression que c’est une réponse évidente. »

Réalisateurs des plus gros films Marvel (Captain America : The Winter Soldier, Civil War, Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame) les frères Russo se sont peut-être lassés du MCU et de ses récentes itérations pas vraiment convaincantes. James Gunn sera t-il celui qui permettra un rapprochement des deux réalisateurs avec le DCU ? Dans l’immédiat, les deux frères travaillent sur The Electric State, un ambitieux film de SF qui devrait sortir en salles en 2024.