Le Xiaomi 13 Ultra est enfin officialisé : du très haut de gamme (dalle WQHD+, 4 capteurs 50 MPx, Snapdragon 8 Gen 2, etc.)

Après une longue campagne de teasing et quelques fuites en sus, Xiaomi vient enfin d’officialiser son Xiaomi 13 Ultra, troisième entrant dans la série 13 -(après les Xiaomi 13 et Xiaomi 13 Pro). La quasi totalité des rumeurs sont confirmées, mais certaines précisions valent tout de même le coup d’œil. Ainsi, le Xiaomi 13 Ultra embarquera une dalle OLED LPTO de 6,73 pouces à la définition WQHD+, ce qui correspond à une densité de 522 ppp ! Cette dalle sublime est protégée par un verre Corning Gorilla Glass Victus 2 et propose bien évidemment un taux de rafraichissement dynamique de 1 à 120 Hz; surtout, sa luminosité monte jusqu’à 2600 nits avec le mode HDR activé, soit le double de luminosité des modèles actuels les mieux équipés (iPhone 14 Pro, Galaxy S22) !

En dessous du capot – joli d’ailleurs, en faux cuir blanc et aluminium – on trouve sans surprise un processeur Snapdragon 8 Gen 2, 12 ou 16 Go de RAM, et 256 Go, 512 Go ou jusqu’à 1 To de capacité de stockage en UFS 4.0. La large batterie de 5000 mAh est rechargeable en mode rapide filaire à 90 W et à 50 W en sans fil (ce qui reste très rapide). Le mobile est tellement performant que Xiaomi lui a rajouté un système à refroidissement liquide Loop LiquidCool de façon à éviter le throttling durant les longues sessions un peu gourmands en ressources. Le capteur photo en façade est un 32 mégapixels.

L’énorme bloc photo arrière – développé avec Leica – est l’autre star du Xiaomi 13 Ultra. Ce dernier dispose de pas moins de 4 capteurs 50 mégapixels avec optiques Summicron ! Le capteur principal est un grand angle Sony IMX989 d’un pouce, avec ouverture variable Leica (f/1,9 et f/4,0). Les trois autres capteurs sont des Sony IMX858, soit un ultra grand-angle (f/1,8, équivalent 12 mm), un téléobjectif zoom x3,4 (équivalent 75 mm) et encore un téléobjectif avec zoom périscopique x5 (équivalent 120 mm). L’UltraRAW 14 bits est pris en charge, et les enregistrements vidéo sortent en 8K à 24 fps ou 4K à 60 fps (+ format LOG 10 bits).

Et parce que cela peut tout de même intéresser les utilisateurs aux petites mains, les dimensions du Xiaomi 13 Ultra sont de de 163,18 x 76,64 x 9,06 mm pour 227 grammes. Oui, le 13 Ultra est un grand smartphone. Le Xiaomi 13 Ultra sera disponible en blanc, noir et vert olive d’abord sur le marché chinois et quelques mois plus tard en Europe et dans le reste du monde. Les prix démarrent à 5 999 yuans (environ 800 euros) pour le modèle 12 Go de RAM+ 256 Go de stockage, et grimpe jusqu’à 7 299 yuans (environ 970 euros) our le modèle avec 16 Go de RAM et 1 To de stockage. Si l’on y rajoute les taxes diverses, le prix final en France devrait largement dépasser les 1300 euros du Xiaomi 13 Pro.