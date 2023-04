Meta Quest 2 : plus de 6 millions de joueurs actifs mensuels sur la plateforme

Le Wall Street Journal rapporte qu’aux alentours du mois d’octobre 2022, le jeu Beat Saber (désormais propriété de Meta) aurait généré près de 255 millions de dollars de revenus depuis son lancement sur PCVR. Le même mois, Meta aurait comptabilisé 6,37 millions de joueurs actifs sur Meta Quest 2. Cela ne signifie pas qu’il n’y a au global QUE 6,3 millions de joueurs actifs sur Meta Quest 2, mais il est quasi certain qu’un grand nombre de propriétaires du casque ne l’utilisent plus (ou très peu) au bout d’un certain temps, sachant en plus que le Meta Quest 2 se serait vendu au total à un peu plus de 20 millions d’exemplaires.

Meta semble donc bien avoir un soucis d' »adhésion » si seul le 1/3 des acheteurs du Meta Quest 2 continue d’utiliser le casque VR au bout de quelques mois. Le Meta Quest 3 sera dévoilé cette année, mais au delà des spécifications techniques, il reste à espérer que Meta proposera des services ou des applications (ou des jeux) susceptibles de réellement « retenir » l’utilisateur.

