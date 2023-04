Sony appuie sur l’accélérateur pour le cloud gaming

Pressé par un Microsoft qui veut changer les cadres du « game » afin de faire meilleure figure, Sony appuie sur l’accélérateur du cloud gaming, l’objectif étant sans doute de proposer une service compétitif face à un Game Pass franchement incontournable (et qui le sera encore plus lorsque les exclusivités de Bethesda et peut-être demain d’Activision Blizzard rempliront le service). Le géant japonais est en effet en recherche de 22 profils expérimentés dans le domaine du cloud gaming, profils qui iront rejoindre la division Future Technology Group (FTG) de Sony Interactive Entertainment. Pour rappel, FTG a largement participé à la conception du casque PSVR 2 ou à la création de GT Sophy l’IA-pilote automobile du jeu Gran Turismo.

Sony cherche donc à embaucher un Directeur de Produit pour le Cloud Gaming (c’est l’intitulé du poste à pourvoir), mais aussi cinq ingénieurs seniors de plateformes, trois ingénieurs logiciels, deux directeurs techniques de projet, un rédacteur, quatre ingénieurs, un ingénieur de développement, un ingénieur de réseau junior, un analyste senior en business intelligence , un architecte en sécurité, un planificateur de réseau, etc. Toutes les offres de postes commencent de cette manière : « En tant que membre du Future Technology Group (FTG) de Sony Interactive Entertainment, vous aurez l’opportunité de prendre les rênes dans la révolution du cloud gaming. FTG est à l’avant garde des technologies permettant de placer des jeux de qualité console dans n’importe quel appareil (y compris donc le mobile, Ndlr) ».

Les prochaines recrues rejoindront la petite ville d’Aliso Viejo en Californie, sans doute dans les locaux de Gaikai, le pionnier du cloud gaming racheté il y a une dizaine d’années par Sony. Ces offres d’emploi font aussi écho aux rumeurs entourant la Q-Lite, la « console portable » de PlayStation qui serait en fait entièrement tournée vers le cloud gaming.