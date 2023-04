L’atterrisseur japonais Hakuto-R se posera sur la Lune le 25 avril

C’est une date importante pour l’aérospatiale japonaise : l’atterrisseur Hakuto-R de la société ispace devrait se poser sur la surface de la Lune le 25 avril prochain à 16 :40 GMT. Lancé au mois de décembre dernier par une fusée Falcon 9 de SpaceX, Hakuto-R se situe actuellement sur une orbite elliptique autour de la Lune. Dans le cas plus improbable où il faudrait reporter l’alunissage, ispace a déjà prévu des créneaux pour le 26 avril, le 1er mai ou bien encore le 3 mai prochain.

Le 25 avril donc, Hakuto-R activera ses propulseurs de façon à freiner sa descente vers le cratère Atlas, une séquence en grande partie automatisée. Cette séquence de descente devrai durer près d’une heure, jusqu’au contact en douceur avec le sol lunaire. L’évènement pourra bien sûr être suivi en direct. En cas de succès, Hakuto-R sera le tout premier engin spatial d’une société privée à se poser sur la Lune. Incidemment, le Japon deviendrait aussi le 4ème pays à poser un engin sur notre satellite naturel, après les Etats-Unis, l’Union Soviétique et la Chine. ispace ne compte pas s’arrêter là et a déjà prévu de nouvelles missions lunaires pour 2024 et 2025.