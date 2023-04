DJI dévoile l’Inspire 3, un drone 8K conçu pour la réalisation de films

DJI vient de dévoiler l’Inspire 3, un drone 8K professionnel conçu essentiellement pour les besoins dun tournage de film. Dans sa catégorie de produit, ce drone s’avère particulièrement compact, beaucoup plus compact en tout cas que son tarif annoncé de 16499 dollars ! Le DJI Inspire 3 dispose d’une caméra Gimbal Zenmuse X9-8K Air affichant un FoV de 161° ainsi qu’une large plage dynamique de couleur, sans oublier la compatibilité avec un grand nombre d’objectifs. Comme si cela ne suffisait pas, cette caméra est capable aussi de « voir » dans l’obscurité (mode night vision) et embarque un système ISO « dual native » capable de capturer des scènes difficiles, comme une séquence se déroulant durant un coucher ou un lever de soleil par exemple.

Plusieurs formats d’enregistrement sont pris en charge, du CinemaDNG à l’Apple ProRes RAW. La caméra FPV, les capteurs visuels, les antennes de positionnement et l’emplacement de stockage sont « intégrés de manière transparente dans la cellule pour un look minimaliste et une esthétique industrielle moderne ». L’Inspire 3 supporte aussi le système de vol RTK- Waypoint Pro et dispose de capteurs omnidirectionnels afin d’améliorer la fiabilité et la protection du drone lors de chaque vol. Le système de détection d’obstacles reste cependant paramétrable de façon à ne pas interférer avec les besoins du tournage (l’Inspire 3 pourra ainsi s’approcher au plus près d’un obstacle si le script de la séquence filmée le demande par exemple).

Les batteries sont interchangeables à chaud et assurent une autonomie de 28 minutes. Enfin, et perce qu’il s’agit tout de même AUSSI d’un drone, l’Inspire 3 peut voler à la vitesse maximale 70 km/h et jusqu’à une distance de 12 km par rapport au pilote (système O3). Le DJI Inspire 3 sera disponible à la vente à la fin du mois de juin.