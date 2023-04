Intelligence artificielle : à l’instar de l’Europe, les Etats-Unis imposeraient une règlementation

Le département américain du Commerce vient de démarrer une consultation publique sur l’intelligence artificielle, l’objectif étant de savoir si oui ou non les IA doivent passer par une phase de certification avant d’être disponibles sur le marché. Cette consultation fait suite à une réflexion menée bien en amont par l’administration de Joe Biden, avant même en fait l’apparition du très célèbre ChatGPT et de ses clones. Le président américain en personne avait fait part de ses préoccupations sur ce sujet il y a quelques jours à peine.

Désormais, c’est toute la classe politique au pouvoir qui reprend le même refrain. Ainsi, Alan Davidson, secrétaire adjoint au Commerce et administrateur de la National Telecommunications and Information Administration (NTIA), a déclaré que, « compte tenu du rythme de l’innovation », le développement des IA « doit se faire de manière responsable ». L’objectif consisterait à mettre en place des « mécanismes de responsabilisation » permettant de limiter le risque que les IA fassent de « réels dommages » sur la société.

Suite à la consultation publique, le département américain du Commerce ainsi que le NTIA pourraient lancer des audits sur les risques inhérents aux IA et sur les mesures à prendre pour réduire les risques. Les Etats-Unis se réveillent donc avec un certain temps de retard sur l’Europe, et restent encore assez loin d’une législation ad hoc, alors même que le vieux continent s’apprête à encadrer ce nouveau secteur technologique.