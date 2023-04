Redfall sur Xbox sera limité à 30 FPS au lancement

Redfall, le prochain jeu d’Arkane Studios et de Bethesda Softworks, va avoir le droit à une limite, à savoir la possibilité de jouer à 30 FPS sur Xbox Series X/S. Ce sera du moins le cas au lancement.

C’est le compte Twitter officiel du jeu qui annonce la mauvaise nouvelle. Seul le mode qualité sera disponible au lancement, signifiant que les joueurs de Redfall sur Xbox joueront à 30 FPS, que ce soit en 1440p ou en 4K. Le support de 60 images par seconde avec le mode performance se fera plus tard par le biais d’une mise à jour. Il n’est pas précisé quand la mise à jour en question sera disponible.

Redfall is launching on Xbox consoles with Quality mode only:

Xbox Series X: 4K 30 FPS

Xbox Series S: 1440p 30 FPS

60 FPS Performance mode will be added via game update at a later date. pic.twitter.com/NLaGsMbwdW

— Redfall (@playRedfall) April 12, 2023