Le Nintendo Live 2023 se tiendra à Seattle au mois de septembre

Alors que même les ventes de Switch continuent de crever le plafond et que le film Mario explose le box-office, Nintendo ne freine pas l’allure et annonce tout de go que le Nintendo Live 2023 se tiendra cette année aux Etats-Unis, à Seattle exactement. Le CEO de Nintendo of America, Doug Bowser, a officialisé en personne l’évènement : « Les fans de tous âges peuvent actuellement découvrir les jeux, les personnages et les mondes uniques de Nintendo sur Nintendo Switch, mais nous voulons aller au delà avec une nouvelle expérience… Avec le Nintendo Live 2023, nous donnons aux participants une chance de célébrer ensemble, avec la famille, les amis et la communauté Nintendo au sens large, dans un esprit de joie et de création de souvenirs durables ».

Announcing #NintendoLive 2023, an in-person event for fans of all ages that will take place in Seattle this September! Experience Nintendo Switch gameplay, live stage performances, tournaments, photo ops, and more. Stay tuned for more details: https://t.co/0uePw3LHqS pic.twitter.com/3nqalGUTa0 — Nintendo of America (@NintendoAmerica) April 11, 2023

Le Nintendo Live regroupe une série d’évènements autour de l’univers de Nintendo et de ses célèbres franchises. Organisé au Japon, le Nintendo Live 2022 comprenait des concerts « Animal Crossing » et « Splatoon 3 » avec respectivement DJ K.K et Deep Cut (voir ci-dessous). Rien n’a encore filtré concernant le programme de cette édition 2023, mais les fans devraient une fois de plus en avoir largement pour leur argent.