Marvel (MCU) d’un côté, DC de l’autre… et si les fans pouvaient avoir les deux avec un projet commun ? James Gunn, le nouveau patron de DC Studios, pense qu’un tel projet pourrait voir le jour.

Dans les comics, les personnages ont déjà vécu des aventures en duo, et ce dès les années 1970. Spider-Man a fait équipe avec Superman et Batman, Hulk a affronté Batman, et même le Surfeur d’argent a rencontré Superman. Sans parler des Avengers et de la Ligue de justice d’Amérique.

« Je suis certain que c’est plus probable maintenant que je suis en charge [de DC] », a déclaré James Gunn à Empire Magazine. « Qui sait ? C’est dans plusieurs années, cependant », a-t-il ajouté. « Je pense que nous devons d’abord établir ce que nous faisons [chez DC]. Je mentirais en disant que nous n’en avons pas discuté. Mais toutes les discussions ont été très, très légères et amusantes ».

En l’état, DC pourrait bien avoir besoin d’une collaboration avec Marvel. L’inverse n’est pas forcement vrai cependant, sachant que le MCU domine le genre des superhéros si l’on base uniquement sur les chiffres du box-office, bien que ce fut un peu compliqué avec la phase 4 et la phase 5 (qui vient de débuter avec Ant-Man et la Guêpe : Quantumania).

Reste à savoir maintenant si un tel crossover Marvel/DC verra ou non le jour. L’univers DC va être rebooté et plusieurs films et séries ont déjà été annoncés. Du côté de Marvel, la phase 5 va continuer. Le prochain projet est Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3, un film qui sortira le 3 mai au cinéma et qui est réalisé… par James Gunn. Ce sera son ultime film chez Marvel, sachant qu’il est maintenant chez DC.