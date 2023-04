No Man’s Sky : l’extension Interceptor ajoute de nouveaux vaisseaux et aliens ainsi que des améliorations pour la VR

A peine 6 petites semaines après la sortie de l’extension Fractal, Hello Games No Man’s Sky nous propose déjà un nouvelle extension pour No Man’s Sky baptisée Interceptor. Cette dernière est immédiatement disponible pour toutes les plateformes du jeu (PC, PCVR, PS4 et PS5, PSVR 1&2, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch). Au menu du jour, un nouveau vaisseau spatial sentinelle et une nouvelle classe de navires, des aliens et ennemis inédits (drones, créatures semblables à des araignées), des améliorations visuelles (notamment pour le PSVR 2, dont la version était jusqu’ici très décevante), mais aussi… des « mondes corrompus »: « De nombreux mondes ont succombé à la corruption, avec d’étranges cristaux jaillissant de la terre et des gardiens sentinelles transformés en de nouvelles formes bizarres », peut-on lire dans le descriptif de cette mise à jour. « Explorez ces mondes violents pour trouver de nouveaux bâtiments, des intercepteurs écrasés, des équipements secrets et plus encore. »

Ces mondes corrompus sont souvent protégés par une nouvelle génération de drones armés jusqu’au plus petit boulon (technologies furtives, lance-flammes, armes explosives, etc.). Des merveilles personnalisées ont également été ajoutées au catalogue des merveilles (issus de la mise à jour précédente), permettant ainsi aux joueurs de créer leur propre collection de découvertes. Interceptor est la 25ème extension de No Man’s Sky. Un suivi incroyable.