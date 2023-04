Xbox Game Pass : les jeux ajoutés en avril 2023

Microsoft dévoile les jeux qui seront ajoutés au Xbox Game Pass en avril 2023. Il y a cinq titres cette fois-ci. Aussi, sept jeux vont quitter le catalogue.

Dès maintenant

Loop Hero (Console & PC) : la Liche a plongé le monde dans une boucle temporelle sans fin et ses habitants dans un chaos sans échappatoire. Brandissez un paquet de cartes mystiques en constante évolution et domptez-en la puissance incommensurable pour positionner des ennemis, des bâtiments et des obstacles naturels qui se dresseront sur le chemin de notre héros téméraire lors de ses expéditions infinies.

6 avril

Iron Brigade (Cloud & Console) : protégez l’Humanité contre les maléfiques Monovisions dans ce mélange entre jeu de tir et Tower Defense signé Tim Schafer, de Double Fine Productions. Rejoignez la Brigade des Tranchées mobiles ! Exploitez leur puissance de feu embarquée et leur arsenal de défenses fixes pour renverser l’issue de la guerre en votre faveur.

12 avril

Ghostwire: Tokyo (Cloud, Console & PC) : avec votre allié fantomatique, affrontez des esprits et des créatures issues des mythes et du folklore dans cette aventure surnaturelle imaginée par Tango Gameworks et profitez de la nouvelle mise à jour Le Fil de l’Araignée.

13 avril

NHL 23 (Console) EA Play: appelez vos amis et rendez-vous sur la glace pour écrire l’Histoire. Découvrez la version la plus connectée de NHL, incarnez les joueuses professionnelles dans le mode Ultimate Team et profitez du matchmaking cross-platform.

18 avril

Minecraft Legends (Cloud, Console & PC) : la corruption du Nether par les piglins se répand dans la Surface, brûlant tout ce qu’elle touche. Êtes-vous le héros ou l’héroïne qui protégera cette douce terre ? Planifiez votre stratégie et affrontez les piglins dans des batailles épiques, mais attention : ils ripostent toujours.

Les jeux qui quittent le Xbox Game Pass le 15 avril 2023