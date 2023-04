Devolver fait l’acquisition du studio indé doinKsoft (Gato Roboto)

L’éditeur Devolver s’est fait une spécialité des jeux indés affichant des concepts de gameplay plutôt originaux (euphémisme)… et du rachat desdits studios (plutôt que de signer des deals d’édition). La prise du jour est le petit et tout jeune studio indé doinKsoft, à qui l’on doit le très réputé Metroidvania Gato Roboto. Les développeurs du studio ont aussi participé à la réalisation, excusez du peu, du fantastique Red Dead Redemption II de Rockstar Games. doinKsoft a aussi signé en 2019 la collection de mini-jeux Devolver Bootleg. Autant dire qu’avant même le rachat, les liens étaient déjà forts entre le studio et l’éditeur.

Today is a historic moment. We are excited to announce that the world-renowned franchises and talented people at @doinksoft will be joining Team Devolver! pic.twitter.com/16wP3iH6Ab — Devolver Digital (@devolverdigital) April 3, 2023

Désormais membre de la team Devolver, doinKsoft va pouvoir se concentrer sur la sortie prochaine de Gunbrella, un platformer-shooter dans une ambiance de polar noir prévu cette année sur PC et sur Nintendo Switch. Devolver aurait-il misé sur le studio parce qu’il a senti le « bon coup » avec Gunbrella ? Ce n’est pas impossible (d’autant plus que le trailer donne sacrément envie), même si ce n’est sans doute pas l’explication la plus probable.