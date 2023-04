Blue Beetle : première bande-annonce pour le nouveau film DC

Place à Blue Beetle, avec aujourd’hui la première bande-annonce du prochain film de DC Studios. Le personnage principal, Jaime Reyes / Blue Beetle, est incarné par Xolo Maridueña.

Dans la bande-annonce, lorsque Jaime se rend à un entretien d’embauche, on lui remet un mystérieux scarabée extraterrestre à l’intérieur d’une boîte de burger. Il attend d’être avec sa famille pour l’ouvrir et c’est alors que le scarabée s’attache au corps de Jaime et se transforme en super-combinaison — une subversion surprenante du scénario classique des comics selon lequel le super-héros doit cacher son identité à sa famille et à ses amis. Dans le film, ils savent dès le départ que Jaime est un super-héros.

La version de Blue Beetle avec Jaime Reyes est connue pour être l’un des super-héros latinos les plus importants des comics, et le film comprendra une distribution majoritairement latino, notamment George Lopez, Adriana Barraza, Elpidia Carrillo, Damián Alcázar et Belissa Escobedo dans les rôles des membres de la famille de Jamie. Bruna Marquezine incarne Penny, sa compagne, tandis que Raoul Trujillo incarne le méchant Carapax, l’homme indestructible.

Le film Blue Beetle sortira au cinéma le 16 août prochain. Le réalisateur est Angel Manuel Soto, avec un scénario écrit par Gareth Dunnet-Alcocer.