Vers le crash ? Virgin Orbit va licencier 85% de ses effectifs

Fin de l’aventure pour Virgin Orbit (ex Virgin Galactic) ? La société fondée par le milliardaire Richard Branson n’a pas réussi à convaincre les investisseurs, ces derniers étant sans doute assez refroidis par les échecs répétés du groupe. Les derniers tours de table n’ont finalement rien donné, si bien que Virgin Orbit se retrouve financièrement acculé et n’a pas eu d’autre choix que de licencier 85% de ses effectifs. Il manquerait à minima 250 millions de dollars pour que les affaires courantes soient au moins assurées.

Tout semblait pourtant bien parti au mois de juillet 2021, lorsque Richard Branson était devenu le premier milliardaire à (presque) atteindre l’espace, à la barbe et au nez de Jeff Bezos et de sa société Blue Origin. Les affaires de Virgin Orbit se sont pourtant très vite compliquées : une enquête de la FAA a mis à jour de très graves irrégularités sur la préparation et le déroulement de cette mission, si bien que la société a perdu ses autorisations de vol.

L’échec de la mission Start Me Up en début d’année – fusée perdue après le lancement depuis l’avion porteur Cosmic Girl – a sans doute été la déconvenue de trop. Et un triste constat s’impose : depuis sa création en 2017, Virgin Galactic n’a jamais réussi à générer le moindre bénéfice. Richard Branson semble tout de même encore y croire encore un peu et estime même que sa société peut tourner avec un petit nombre de salariés… Reste encore à convaincre les investisseurs et les financiers…